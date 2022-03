Als Bert van Marle (1942-2022) het niet in de winkel had, was het nérgens te krijgen

Potten, pannen en deksels. Kopjes en schotels, in alle soorten. Maar ook een klant die op zoek was naar zo'n rode rubberen ring voor een weckfles kwam niet voor niets. Bert van Marle stoof naar boven en kwam even later terug met de ring. Een soort van Winkel van Sinkel was het, op de hoek van de Deurningerstraat en de Kortestraat in de binnenstad van Oldenzaal.