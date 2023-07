Annie (100) betreurt einde van de Tour de France, maar volgt nu Nederlandse voetbalsters op het WK

Maar de kersverse eeuweling heeft al een nieuw sportevenement gevonden, dat ze vanuit haar aanleunwoning aan de Beaxtrixstraat in Oldenzaal gaat volgen. Het WK voetbal voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland mag zich ook in haar belangstelling verheugen. Thuis zag ze de voetbalsters hun eerste duel winnen. „Mijn vader voorspelde ooit al dat er een ding zou komen waarop we beelden te zien zouden krijgen. Hij was echt een wijs man.”