Approach Fitness sluit de deuren bij Vondersweijde en fuseert met andere sportschool in Oldenzaal

OLDENZAAL - Approach Fitness sluit binnenkort de deuren in sportcentrum Vondersweijde. De sportschool fuseert per 1 januari 2023 met Makoto Gym, waar leden vanaf dat moment terechtkunnen.

Een ingrijpende keuze, zo noemt directeur Ad Luttikhuis van Approach Fitness de fusie in een online brief aan sportschoolleden. Per volgend jaar verhuist de sportschool aan de Ada Kokstraat naar de Bentheimergraven, waar Makoto Gym zich sinds 2016 bevindt. Leden kunnen daar op hun vertrouwde instructeurs rekenen. De twee andere locaties van Approach Fitness in Denekamp en Borne blijven behouden.

Flinke uitdaging

Approach Fitness stond voor een flinke uitdaging om leden in deze tijd een zo compleet mogelijk fitnessaanbod tegen een voordelig tarief te kunnen bieden, zo is te lezen. Dankzij de fusie met Makoto Gym ‘openen nieuwe deuren’. De sportschool krijgt straks een nieuwe naam. Deze wordt op een later moment bekendgemaakt.

Quote We zijn ontzettend enthousi­ast over de mogelijkhe­den die de nieuwe situatie biedt Ad Luttikhuis, directeur Approach Fitness

Krachten bundelen

Approach Fitness en Makoto Gym zijn voornemens een gevarieerd aanbod aan groepslessen en vechtsportlessen samen te stellen. Daarmee bundelen de sportscholen hun krachten, aldus Luttikhuis. De sportscholen delen later deze maand informatie over onder meer prijzen, soorten abonnementen en faciliteiten met hun leden. Leden die vragen hebben naar aanleiding van het nieuws kunnen deze per mail richten aan info@approachfitness.nl.

‘We begrijpen dat dit nieuws ingrijpend is. Tegelijkertijd zijn we ontzettend enthousiast over de mogelijkheden die de nieuwe situatie biedt. We zijn ervan overtuigt dat dit de beste stap is die wij voor onze leden kunnen zetten’, besluit Luttikhuis, namens het team van Approach Fitness.