Atleten Quick Gym uit Oldenzaal maken indruk op Dutch Gymnastics The Finals: ‘Topturnen, van jong tot oud’

In Ahoy Rotterdam werd niet alleen het NK gymnastiek afgewerkt, maar ook de NK’s boksen en zwemmen. Het zorgde voor een goede sfeer. De leden van Quick Gym kwamen zaterdag op de individuele onderdelen in actie, zondag werd er in teams gestreden voor eremetaal. „Individueel hebben onze leden twaalf prijzen in de wacht gesleept, in teamverband drie”, aldus een trotse Roeleveld. „We deden mee op de onderdelen airtrack, minitrampoline pegasus en minitrampoline.”