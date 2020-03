‘Balk voor Sanne’ in Oldenzaal is prestatie van Olympisch formaat

Corona-update | Zoon overleden Ootmarsum­se (81) kan niet naar zijn gezin, besmetting in verpleeg­huis

17 maart ENSCHEDE - Twente kreeg dinsdag te maken met de eerste patiënt die overleed aan de gevolgen van het coronavirus. Het gaat om een vrouw van 81 uit Ootmarsum, die sinds zondag in ziekenhuis MST in Enschede lag. We praten u bij over dit en ander coronanieuws.