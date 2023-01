Basisschool in Oldenzaal gaf onderwijsgeld uit aan nieuwbouw en krijgt nu de inspectie achter zich aan

Het kostte directeur-bestuurder Gé Koedijk acht jaar van praten, vergaderen, lobbyen en bijsturen, maar het resultaat mocht er zijn. „Als ik over twee of drie jaar met pensioen ga”, zei hij na de oplevering in oktober 2021 in deze krant, „kan ik de deur met een gerust hart achter me dichttrekken.” Wat hij toen niet verwacht had, was dat de school de Onderwijsinspectie achter zich aan zou krijgen.