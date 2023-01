Bekennen dat je stadsprins van Oldenzaal wordt en niemand die je gelooft? Bas Hulsink overkwam het

Oprichter en eigenaar Roy de Vos na verschil van inzicht weg bij voetbal­school PFA

ENSCHEDE - Roy de Vos is per direct vertrokken bij de voetbalschool PFA, die opereert onder de vlag van Achilles E. De Vos was samen met Kris Kemkers oprichter, directeur, aandeelhouder en trainer bij PFA.

20:47