Berghuizen rouwt om pastoor Kees van Breemen die symbool stond voor dienstbaarheid en saamhorigheid

Als je niets hebt, dan ben je pas zielig

Sinds vorige week is het officieel: onze Zara heeft ADHD. Na allerlei onderzoeken en tests is het duidelijk naar voren gekomen. Wij kijken er niet van op. Ik heb zelf ook een lichte vorm van ADHD en herken veel aspecten in het gedrag van mijn kleine meid. Of ik het erg vind? Nee, zeker niet. Ben wel blij dat we dit nu weten.