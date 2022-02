Berghuizen-spits Olde Hendrikman: ‘Toch blij dat ik niet eerder gewisseld ben’

ZIJDELINGS Hoe de maña­na-maña­na cultuur steeds meer zijn tol begint te eisen in het bourgondi­sche Oldenzaal

OLDENZAAL - In het begin overheerste met name de verbazing en later ook de irritatie. Maar hoe langer ik erover nadenk, des te meer ik het begin te snappen. Vooropgesteld dat de gemeente er ook bij betrokken is, hebben sprankelende ideeën of mooie initiatieven in Oldenzaal gewoon wat meer tijd nodig om daadwerkelijk ten uitvoer te worden gebracht. Want in de Boeskoolstad gaan ze echt niet over een nacht ijs. Wat heet, de kans op een Elfstedentocht is groter dan dat spontaan ergens een klap op wordt gegeven in het stadhuis.

20 februari