Bert Kalle kon het niet geloven: hij blijkt de nazaat van een slaaf te zijn

Kerk in Reutum blijft behouden voor het dorp, maar wie betaalt rekening?

ACHTERGROND. Onderhandelen over de aankoop van een kerkgebouw is monnikenwerk. De overname van de H.H. Simon en Judas kerk in Reutum heeft dan ook de nodige tijd in beslag genomen. Nu er een overeenkomst ligt, is het werk echter nog niet gedaan: „We zoeken naar subsidies en vragen inwoners om een financiële bijdrage.”