‘Beste Buur’ Maria is nogal een bezige bij en nogal begaan met de mensen in Oldenzaal

Op de schouw staat het Boeskoolmenneke dat Schievink kreeg overhandigd als blijk van waardering voor het vele vrijwilligerswerk dat ze verzet in haar buurt. In de woonkamer staan diverse boeketten bloemen. En haar mobiele telefoon bleef zoemen van de binnenkomende apps van kennissen die haar feliciteerden met deze uitverkiezing. „Natuurlijk voel ik me best een beetje vereerd. Maar wat ik doe, doe ik echt niet voor beeldje of een bokaal. Nee, ik doe dat, omdat ik begaan ben met de mensen. Wie er voor me staat, ook al is het de burgemeester, dat maakt me niets uit. Mijn motto is: doe maar gewoon, dan doe je vaak al gek genoeg.”