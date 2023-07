Noodkreet van Overdinkel­se ouders gehoord: zoon gaat 2 jaar veelple­gers­kli­niek in

De dakloze Bas E. (35) wordt voor twee jaar opgenomen in een veelplegerskliniek. Dat heeft de rechtbank in Almelo vrijdag bekendgemaakt. E. werd afgelopen mei na een melding van zijn eigen ouders in Overdinkel aangehouden. Het belletje naar de politie was een laatste schreeuw om hulp.