column Geen excuus mogelijk voor hufterig gedrag bij de bakker, die vergat een brood te snijden

Hufters heb je overal, in alle maten en soorten. Als de afgelopen week me één ding heeft duidelijk gemaakt is het dat wel. Je hebt hufters die zich supporter van FC Twente noemen en zich schandalig misdragen in ‘hun’ stadion.