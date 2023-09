Verdachte uit Hengelo dankt rechtbank voor schorsing van zijn voorlopige hechtenis om bedrijf te redden

Twee Hengelose verdachten van de invoer van en handel in zeven blokken cocaïne mogen hun proces in vrijheid afwachten. De rechtbank in Almelo handhaafde de schorsing van A. (27) en P. (37), die eind juli al op vrije voeten kwamen.