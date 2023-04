Bij deze Twentse club trainen toplanden Spanje en Italië in aanloop naar Nations League Finals

Geen carrière in de kerk voor Martin van Gils, grondleg­ger van Woonboule­vard Oldenzaal én een groot fan van Caroline

Hij is een groot bewonderaar van Caroline van der Plas, was bijna priester geworden en is een van de grondleggers van de Woonboulevard Oldenzaal. Ook al is hij inmiddels 80, Martin van Gils is nog steeds betrokken bij het wel en wee van het familiebedrijf. Gesprek met een ondernemer die altijd onderweg was.