Bij energieslurper Saré in Oldenzaal vonden ze een antwoord op de gascrisis: ‘Dit geeft vertrouwen’

Stadsjon­gens­koor Oldenzaal nu ook in Denekamp en Losser: ‘Drempel om te zingen is voor jongens hoger dan voor meisjes’

OLDENZAAL - Het Stadsjongenskoor Oldenzaal begint deze maand een nieuwe opleidingsgroep in Oldenzaal, in Losser én in Denekamp. Dirigente Mariette Effing hoopt op deze manier de stap naar het koor kleiner te maken voor jongens die niet uit Oldenzaal komen.

15 november