Bij Hulsbeach moeten frivoliteit en laagdrempeligheid hand in hand gaan: ‘Je moet er bij willen horen!’

Naast het uitbaten van de twee kiosken bij strand 1 en 2 is er immers nu ook een strandtent gecreëerd. Onder vier berkenbomen op strand 1 zijn twee grote zeecontainers netjes afgewerkt met rieten matten en voorzien van een toegangspoort. Er staat een scala aan biertafels, picknicktafels, terrasstoelen en zelfs een kano. Alles in vrolijke kleurtjes. „Via Marktplaats aangeschaft. Maar we zijn tevreden. We willen frivoliteit en laagdrempeligheid uitstralen”, aldus Arjan.