Bijna een op de drie stemgerechtigden in Oldenzaal heeft stem uitgebracht

UpdateOLDENZAAL - In Oldenzaal kunnen 25.674 mensen hun stem uitbrengen. Om 11.00 uur hadden 4165 Oldenzalers dat al gedaan. Het opkomstpercentage was op dat moment 16,2 procent.

Dat is meer dan vier jaar geleden, toen op dat tijdstip 14,1 procent had gestemd. In 2014 was het opkomstpercentage met 15,6 procent ook lager. De opkomst is met 20,8 procent tot nu toe het hoogst in het stadhuis, gevolgd door Paal12 in De Thij (13,0 procent) en voetbalvereniging De Esch (12,8 procent).

Mobiel stembureau

Aan het einde van de middag, rond 16.00 uur, had bijna een op de drie stemgerechtigden zijn stem uitgebracht. Het meest is er tot nu toe gestemd in het stadhuis. Daar waren op dat moment 714 stemmen binnen. Van de 19 stembureau's was het in het mobiel stembureau op de Groote Markt het rustigst. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat dit stembureau pas later op de dag open ging. Aan het einde van de middag hadden 28 mensen daar hun stem ingeleverd. Ook bij hockeyclub Bully is het relatief gezien vrij rustig.

De afgelopen twee dagen kon er in Oldenzaal ook al gestemd worden in het stadhuis en bij wijkcentrum 't Blikpunt. Daar hebben 1665 Oldenzalers gebruik van gemaakt. Het gaat er om spannen of dit jaar net zoveel mensen naar de stembus gaan als vier jaar geleden. Toen was de opkomst 58 procent.