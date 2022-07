Björn Bakker wint Ronde van Oldenzaal

Het criterium in Oldenzaal had een nieuw parcours gekregen en dat merkten de renners. De nieuwe ronde bleek niet alleen technisch te zijn, maar ook snel. Daardoor lag het tempo de hele wedstrijd hoog en reed het peloton voor het overgrote deel van de koers op een lint. Peter Schulting, die onlangs in Markelo won, probeerde het solo. Zijn aanval strandde nadat de coureur uit Hellendoorn in de slotfase kramp kreeg. In de slotrondes brak het peloton onder het hoge tempo en sprintten tien renners voor de zege.

Ronde van Borne op 25 augustus finalewedstrijd

Met nog één wedstrijd te gaan in de VIRO Criterium Cup Twente kan de eindzege bij de amateurs Nederlof bijna niet meer ontgaan. Bij de elite/beloften is de strijd spannender. Ligtenberg moest de wedstrijd in Oldenzaal missen en zal in de Ronde van Borne nog zijn best moeten doen om de concurrentie achter zich te houden. Op donderdag 25 augustus is dat de finalewedstrijd in het klassement. Dan rijden ook de vrouwen hun laatste koers. Michelle de Graaf uit Alkmaar is daar de leidster, maar ze voelt de hete adem van de concurrentie in haar nek.