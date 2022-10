Bloemsierkunst Marion neemt klantenportefeuille van bloemist Erik uit Oldenzaal over: ‘Cirkel is rond’

vijf vragen aan Oldenza­lers leren blazen op midwinter­hoorn: ‘Niet eenvoudig, vooral veel blijven oefenen’

OLDENZAAL - De donkere dagen komen er weer aan en dat betekent dat het geluid van de midwinterhoorn binnenkort weer over de stad rolt. Stichting Mirrewinterhoornbloazers Ol’nzel zoekt nog blazers en leert belangstellenden in vijf avonden de kunst van het bloas’n. „Heel eenvoudig is het niet”, zegt cursusleider en tevens bestuurslid Emiel van Hoek.

20 oktober