‘Boer-gondische’ stad krijgt er een markt bij: ‘Oldenzalers houden van lekker eten’

Alfons en Loes nemen afscheid van hun café-restaurant Ten Dam in Tilligte: ‘Het deed pijn, nog steeds wel’

Het begon als een plek waar kerkgangers hun paarden konden stallen tijdens een heilige mis. En om nadien een borreltje te drinken. Zo ontstond café-restaurant Ten Dam (later Ewwert’s Bar) in Tilligte. Maar na vele jaren van een hapje en een drankje is het klaar. Het etablissement wijkt voor appartementen.