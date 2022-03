BoesCabaal in Oldenzaal: mooie opmaat naar ‘Dree dolle daag’n’

Lammetje van Martin uit Oud-Ootmarsum vrijwel zeker verscheurd door een wolf

OUD-OOTMARSUM - Het is vrijwel zeker dat een wolf heeft toegeslagen bij hobby-schapenhouder Martin Weghorst in Oud-Ootmarsum. Hij vond woensdagmorgen de overblijfselen van één van zijn twee lammeren in de weide waar zijn zwartbles-schapen grazen. „Het was afschuwelijk om te zien. Eens te meer het signaal dat de wolf niet thuishoort in ons land.”

17 maart