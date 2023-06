Boeskooljongen Zis Ankoné vestigt wereldwijd zijn naam als sfeerregisseur van festivals en concerten: ‘Ik sta vaak te dansen achter de mengtafel’

Negende editie van Night @the Woodside in openlucht­the­a­ter De Lutte belooft spektakel

De muziek is uitgezocht, zangeressen zijn vastgelegd en er is veel gerepeteerd voor het jaarlijkse Night @ the Woodside van de Plechelmus Harmonie. Op zaterdag 17 juni is het zover en zorgen het harmonieorkest en de slagwerkgroep in het openluchttheater bij de blokhut van De Lutte voor een avond vol muzikaal vermaak.