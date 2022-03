Bourgondisch leven is mooi, zei de huisarts tegen Gerrit Eissink, maar van alles de helft is ook goed

VIDEO Opslaghal in Oldenzaal staat vol bijzonder interieur: 'Oude spullen die achterblij­ven na ontruiming’

OLDENZAAL - Vroeger was alles beter. Het is een uitspraak die vaak met een korreltje zout moet worden genomen. Maar niet bij Jeroen van der Meer (44). Vroeger was ook echt alles beter, vindt de Oldenzaalse ondernemer, die zijn brood verdient met de verkoop van spullen uit grootmoederstijd.

