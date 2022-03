Briljanten echtpaar Broekman uit Oldenzaal heeft veel om dankbaar voor te zijn

OLDENZAAL - De vonk tussen Jos Broekman en Ans Simonis sprong in 1955 over tijdens een dagje zeilen met wederzijdse vrienden. Van de zeilboot belandde het stel in de huwelijksboot. De geboren en getogen Utrechtenaren vierden zaterdag hun briljanten 65-jarig huwelijk.

Twee jaar geleden verkasten Jos (89) en Ans (87) van Den Dolder naar hartje Oldenzaal. „In verband met corona kwam dat erg goed uit”, zegt dochter Jacqueline. Van de vier kinderen, wonen zij en haar zus Desirée al vele jaren in Oldenzaal. „Zo konden we een oogje in het zeil houden.”

Oldenzaal als mooie uitvalsbasis

Omdat ook verschillende kinderen en (achter)kleinkinderen in Duitsland wonen, bleek de plek die het stel koos een prima uitvalsbasis. „We wonen hier met erg veel plezier. De mentaliteit van de mensen is prettiger dan in Utrecht. En het is hier bovendien een stuk rustiger."

Toen Ans haar Jos leerde kennen was ze werkzaam in een schoenenzaak. „Maar als je in die tijd trouwde, was je ook je baan kwijt.” Met het opvoeden van de vier kinderen was zij de drijvende kracht achter het gezin. Echtgenoot Jos nam als jongste zoon uit een gezin van zeven, in 1967 de woninginrichtingszaak aan de rand van het centrum in Utrecht over van zijn vader. De zaak, die meerdere malen vernieuwde en verhuisde, werd in 1991 voortgezet door zoon René.

Overblijfmoeder en Vincentiaan

Ook op maatschappelijk gebied liet het echtpaar zich niet onbetuigd. Ans zette zich in als oppasmoeder en overblijfmoeder en later met activiteiten voor ouderen. Jos was ruim veertig jaar als ‘Vincentiaan’ actief voor de zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving.

Ondanks de drukte rondom zijn bedrijf was hij er ’s avonds en in de weekenden altijd voor zijn hechte gezin. Samen maakten ze vele reizen. Naar bestemmingen binnen, maar ook buiten Europa. Hoewel het Ans niet meer lukt, gaat Jos nog graag met zijn e-bike op pad. Samen met zijn dochter naar het arboretum of het Lutterzand. „En als de accu het af laat weten, trapt hij zonder ondersteuning terug naar huis”, vult Desirée aan.

Een hechte familie van 37 man

De kinderen schonken het echtpaar negen kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen. „We hebben veel om dankbaar voor te zijn. We zijn gezond, we vormen een leuke familie en doen veel gezellige dingen samen. We zijn in totaal met 37 man en iedereen kan goed met elkaar overweg. Dat horen we wel eens anders. We zien uit naar een weekend in Noordwijk deze zomer waar we met ons allen ons huwelijksfeest gaan vieren.”