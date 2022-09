Rugpatiënten in Oldenzaal hebben baat bij therapiezwemmen: ‘Het is ook een sociaal gebeuren’

MET VIDEO ‘Mario Kart’ tijdens judolessen Carlos Platier Luna op De Windroos

OLDENZAAL - Wie niet weet wat er aan de hand is in de gymzaal van SBO De Windroos in Oldenzaal, zal raar hebben staan kijken donderdagochtend. Voormalig Expeditie Robinson-winnaar Carlos Platier Luna gaf de leerlingen op speelse wijze judoles en haalde daarbij alles uit de kast. „Het aller- maar dan ook allerbelangrijkste is dat jullie altijd eerlijk zijn.”

