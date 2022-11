Brons voor Rens Loohuis (14) uit Oldenzaal op het NK judo: ‘Ik wil verder, zodat ik misschien het NK kan winnen!’

column Superman gezocht die het Hospice Holos in Oldenzaal helpt om de gulle gift van Klavertje 4 te verzilve­ren

Hoe waardevol een hospice in je directe omgeving kan zijn, werd mij een aantal jaren geleden pas echt goed duidelijk. Met lood in mijn schoenen meldde ik me samen met mijn vrouw in Hospice Holos om daar een lieve buurvrouw op te zoeken. Dat laatste gesprek, zo kan ik me herinneren, was gelukkig heel ontspannen. De berusting bij onze buurvrouw maakte het voor ons een stuk makkelijker om definitief afscheid van haar te nemen.

5 november