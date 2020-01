Brutale diefstal in kleedkamer Quick’20: jonge voetballers alles kwijt

Slimme oplichters drankenhan­del Oldenzaal krijgen anderhalf jaar cel

20 januari OLDENZAAL/ALMELO - De rechtbank in Almelo heeft Benjo K.(44) uit het Drentse Erica en Nicolaas S. (51) uit Dongen in Brabant veroordeeld tot anderhalf jaar cel. De twee zijn volgens de rechtbank schuldig aan het op uiterste slimme wijze oplichten van een bekende drankenhandel uit Oldenzaal. Ze moeten het Oldenzaalse bedrijf zo’n 175.000 euro terugbetalen terwijl er ook een ontnemingsvordering van 250.000 toegewezen is.