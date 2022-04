Bus gevluchte alleenstaande mannen aan verkeerde adres in Oldenzaal: ‘Bedoeld voor gezinnen’

OLDENZAAL - Een touringcar met vluchtelingen uit Oekraïne was in Oldenzaal aan het verkeerde adres. De bus met zo’n twintig alleenstaande mannen kwam woensdagavond 30 maart aan bij de opvang aan de Bentheimerstraat. Alleen, de opvang is bedoeld voor gezinnen. „Het verbaasde ons ook,” zegt wethouder Rob Christenhusz.

„De groep bestond uit veel verschillende nationaliteiten,” vertelt Christenhusz, „Er zat bijvoorbeeld ook een Canadees bij. Allemaal hadden ze een visum om in Oekraïne te werken of te studeren. Door de oorlog waren ze gevlucht.” De mannen waren via de trein naar Amsterdam gekomen. Daar is een van de landelijke aanmeldlocaties en worden vluchtelingen uit Oekraïne verdeeld over het land.

Late tijdstip

Waarschijnlijk is in Amsterdam iets verkeerd gegaan bij bepalen van een opvangplek voor deze mannen, vermoedt Christenhusz. „Het verbaasde ons ook. De bus kwam woensdag tussen 21.00 en 21.30 uur aan en gezien het late tijdstip hebben we de mensen uiteraard laten overnachten. Op donderdag hebben we samen met de veiligheidsregio Twente gekeken naar een geschiktere plek voor deze groep.”

Het had beter geweest als er contact was geweest tussen ‘Amsterdam’ en de veiligheidsregio Twente. Christenhusz ziet het als een klein aanloopprobleem. „Onder druk hebben we in Nederland in korte tijd veel opvang geregeld voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Dan kunnen dit soort dingen gebeuren. Dat proces moeten we nog aanscherpen.”

Niet voor alleenstaande mannen

De opvanglocatie in de voormalige school De Windroos aan de Bentheimerstraat is ingericht voor gezinnen of moeders met kinderen, niet voor alleenstaanden mannen, aldus de wethouder. Sinds maandag 28 maart is de locatie klaar om onderdak te bieden aan 65 personen.

