Camera's buurman spotten inbrekers op het dak, Oldenzaalse familie ontsnapt op het nippertje aan inbraak

met videoHet had weinig gescheeld of een Oldenzaalse familie was na hun meivakantie thuis gekomen in een leeggeroofd huis. De beveiligingscamera van de buurman sloeg alarm toen inbrekers op het platte dak waren geklommen. Maar hoe wisten die mannen dat de bewoners op vakantie waren?

De beelden uit Oldenzaal zijn duister maar de bedoeling van het nachtelijke bezoek is helder. Dankzij de beveiligingscamera van de buurman is duidelijk te zien hoe vier onherkenbare personen op het platte dak achter het huis klimmen. Op hun tenen sluipen ze naar de ramen van de slaapkamer. Het kwartet schijnt met hun zaklamp naar binnen. Klaar om toe te slaan.

Lege bedden

Ondanks het nachtelijke tijdstip bleken de bedden van de bewoners leeg. De Oldenzalers genoten elders van hun meivakantie. Even leek het er op dat de inbrekers alle tijd hadden om hun nachtelijke kraak te zetten. Echter was dat buiten de slimme technologie van de buurman gerekend.

Want pakweg 750 kilometer van Oldenzaal kreeg de buurman een alarmsignaal binnen van zijn beveiligingscamera’s. Hij was voor zijn werk in het buitenland. Live keek hij mee naar de verrichtingen van het dubieuze gezelschap en waarschuwde de politie. De opgetrommelde agenten klommen zelf ook op het dak, maar de inbrekers waren er zonder buit vandoor. Een buurtonderzoek leverde ook geen sporen op.

Verdwenen camper

De inbrekers wisten precies waar ze moesten toeslaan omdat de camper niet meer op de oprit stond. „Dit is helaas een bekend fenomeen,” waarschuwt de voorlichter van de politie Oost-Nederland. Inbrekers houden voor de vakantie in de gaten waar een caravan of camper voor de deur staat. Zodra die is verdwenen is dat voor hun het sein dat de bewoners zijn vertrokken.

Quote We hopen dat mensen alert blijven op dit soort zaken en direct 112 bellen als ze iets verdachts zien Voorlichter van de politie Oost-Nederland

Tips voor vakantiegangers

De woordvoerder heeft enkele tips voor vakantiegangers. „Het inpakken van de camper of caravan voor het huis is een duidelijk signaal voor potentiële inbrekers. Probeer dit daarom op een andere plek te doen of zo kort mogelijk van te voren. Als je voor lange tijd weg bent, zorg dan met een tijdschakelaar dat een paar lampen branden. Zo lijkt het alsof er iemand thuis is.”

Buren herkennen verdachte situatie

Ook buren hebben een belangrijke rol want zij kennen hun buurt als beste, meldt de politie. „We hopen dat mensen alert blijven op dit soort zaken en direct 112 bellen als ze iets verdachts zien. En een camera bij je woning kan natuurlijk ook afschrikwekkend werken of aanknopingspunten opleveren voor ons onderzoek,” besluit de woordvoerder.

Het AD maakte deze video met nog meer tips voor vakantiegangers. Waar moet je op letten?

