Carola uit Oldenzaal schreef hét voorleesboek voor ouders die de gevoelens van hun kind beter willen begrijpen

MET VIDEO ‘Persoon valt door dak bij bedrijfson­ge­val in Oldenzaal', traumaheli­kop­ter ter plaatse

Een persoon is dinsdagochtend ernstig gewond geraakt bij een bedrijfsongeval op het industrieterrein in Oldenzaal. Volgens een getuige is een persoon door het dak gevallen en meters naar beneden gevallen.