Chris en Linda gaan in hartje Oldenzaal vanuit hetzelfde pand het ‘echte geld’ en vintage sieraden verkopen

Bert Ankoné (80) uit Oldenzaal is een kunstenaar, maar zelf vindt-ie van niet: ‘Een ander kan dit ook, je moet alleen op het idee komen’

In zijn militairediensttijd was hij torpedomaker. Een groot deel van zijn arbeidzame leven werkte hij in de metaal. Hoewel Bert Ankoné nu als 80-jarige het ene na het andere kunstwerk maakt ziet hij zichzelf niet als een kunstenaar. „Een ander kan het ook maken. Je moet alleen op het idee komen”, zegt hij.