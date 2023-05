Commerciële ruimtes in kerk geschrapt, maar Berghuizen krijgt wel een Mariahuys en Berghuys

Geen kampioen? Dan maar tweede worden, want dat is zeker wat waard in de nacompeti­tie

Binnenkort zijn weliswaar alle kampioenen in het amateurvoetbal bekend, maar is het seizoen zeker nog niet voorbij. De nacompetitie levert, net als de reguliere competitie, een hoop vreugde (en verdriet) op. In sommige klassen is het voor de clubs die de hoofdprijs (net) niet pakken zaak om dan maar zo hoog mogelijk te eindigen op de ranglijst.