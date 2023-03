Conclusie van Rekenkamercommissie Noordoost-Twente: plannen voor binnenstad Oldenzaal leveren te weinig op

Actiegroep Stichting Natuurlijk Dinkeldal niet in gesprek met eigenaar van camping in Beuningen: ‘Op die uitnodi­ging gaan wij niet in’

De actiegroep Stichting Natuurlijk Dinkeldal is niet van plan in gesprek te gaan met Elfstedenhart bv, de eigenaar van de Natuurcamping Olde Kottink in Beuningen. Die wil een groot bungalowpark. De Stichting Natuurlijk Dinkeldal doet er alles aan dat te voorkomen en vond een nieuw twistpunt: de wegen naar de camping.