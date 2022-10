Conservator Eric Mulder geridderd bij afscheid Natura Docet

Aan tafel om te praten over drugsge­bruik, maar de ouders van Oldenzaal­se jongeren staan bepaald niet te trappelen

OLDENZAAL - Het is een precair onderwerp dat zich maar lastig in de openbaarheid laat bespreken: het drugsgebruik onder jongeren en jongvolwassenen in de Boeskoolstad. Een probleem dat ook in omliggende dorpen de kop opsteekt. Om helder te krijgen hoe groot dit probleem nu eigenlijk is en wat er aan gedaan kan worden, gaan onderzoekers van het Trimbos Instituut volgende week in gesprek met jongeren en hun ouders. Grote vraag is natuurlijk wat er met de uitkomsten van deze aanpak wordt gedaan. Niet alleen in het stadhuis of politiebureau, maar ook in de huiskamers van alle gezinnen die dit aangaat.

25 september