Controle op diesels verscherpt, rekening ook in Twente bij gebruikers: ‘Tijd van sjoemelen is voorbij’

Kamperen tussen de bladeren in de bomen, bij De Rammelbeek in Lattrop willen ze het realiseren: ‘Genieten midden in natuur’

Slapen in een boomhut, midden in de natuur. Als het aan de eigenaren Boyke Masselink en Millie Groeneveld ligt, kan het in de nabije toekomst op camping De Rammelbeek in Lattrop. „We gaan helemaal terug naar de natuur.”