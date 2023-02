Corona gaat ‘feestvieren’ met carnaval en skivakanties, waarschuwen medici

uitslagen optocht ‘Sjeesköt­tels schrieft (pre)historie’: de optocht in Rossum in beeld

In Rossum brak zaterdag het feest los met de carnavalsoptocht door het dorp. Deze keer telde de optocht liefst 22 startnummers. Het is jaren geleden dat zoveel deelnemers meeliepen in de kleurrijke stoet door het dorp. Alleen al de Sjeesköttels, Keurnmeaiers en Pauwervrouwen waren met bijna 500 lopers.