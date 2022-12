Coronacrisis hakte er flink in bij Bridgeclub Losser: ‘Het gaat bij ons ook om een stuk gezelligheid’

„Iets totaal nieuws leren op latere leeftijd is een goede training voor de ontwikkeling van je brein. Beginnende bridgers moeten veel onthouden en dat is soms best lastig. Je speelt met zijn tweeën en maakt afspraken met elkaar. Je wil eigenlijk van alles zeggen, maar praten mag niet”, legt secretaris Annemarie Besselink (65) uit. „Bij wereldkampioenschappen zien de spelers elkaar zelfs niet eens, zodat ze niet stiekem non-verbale signalen af kunnen geven”, vult voorzitter Theo Wigger (74) aan.