Crematorium Oldenzaal rest van de week buiten gebruik: filtersysteem oververhit

Er waren volgens directeur Harriët Tomassen van Crematoria Twente tijdens het incident geen bezoekers in het crematorium. „De crematie die later op de middag zou plaats hebben, hebben we noodgedwongen moeten verplaatsen naar een andere locatie. Dat geldt ook voor de plechtigheden in de rest van de week. Dat is verdrietig voor nabestaanden die in Oldenzaal de plechtigheid hadden willen houden, maar het is overmacht.”