Dag van het Park Oldenzaal komt er weer aan: ‘Kom genieten!’

Boek Tubantia-journalist over Gerard Sanderink op 10 binnen in bestseller­lijst: ‘Dit is een titel die ertoe doet’

ENSCHEDE - Er is grote animo voor het verhaal over Gerard Sanderink, de Twentse ondernemer die zwichtte voor de avances van cybercharlatan Rian van Rijbroek. Het boek ‘Er is er hier maar één de baas’, dat sinds afgelopen donderdag te koop is, komt deze week op tien binnen in de bestseller 60. „In alle boekwinkels waar ik kom, ligt het goed gestapeld.”

4 mei