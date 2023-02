Dagboek van Oldenzaalse Marleen nu ook in de boekhandel: ‘Ze was een ongelofelijke optimist, tot op het laatst’

Het dagboek van de in 2021 overleden Marleen Schepers uit Oldenzaal is nu ook in de boekhandel te koop. Haar man Erik gaf het boek na haar dood in kleine kring uit, maar stelt het nu ook beschikbaar voor een groter publiek.

‘Dagboek van een Optimist’, zoals het dagboek heet, verscheen in december. Marleen Schepers beschrijft daarin van dag tot dag haar leven vanaf het moment dat ze in de zomer van 2018 hoort dat ze borstkanker heeft. Schrijven doet ze op verloren momenten van dag, soms thuis maar vaker in de ziekenhuizen waar ze moet verblijven. Het laatste deel is voor het grootste deel geschreven in het Familiehuis Daniël de Hoed in Rotterdam.

Schrijven gaf houvast

In een interview met Tubantia verwoordde Erik Schepers in december wat het schrijven voor zijn overleden vrouw betekende. „Het schrijven is voor haar een steun geweest. Het gaf houvast. Nu ik het heb teruggelezen, besef ik dat ze er altijd rekening mee heeft gehouden dat het niet goed af zou kunnen lopen. Dat zei ze ook soms: ‘Als ik het niet overleef, dan is er in ieder geval nog dit boek. Voor de kinderen, en voor jou’.

Marleen Schepers overleed in november 2021. „Ze was een ongelofelijke optimist. Dat is ook wat je terugleest in haar dagboek. Ze zit nooit bij de pakken neer, zoekt altijd het positieve, zelfs op de meest donkere momenten. In dat optimisme is ze voor mij nog dagelijks een grote inspiratiebron.”

Opbrengst voor goed doel

‘Dagboek van een optimist’ is verkrijgbaar in de boekhandel of via de website dagboekvaneenoptimist.nl. De kosten, 19.50 Euro, komen geheel ten goede aan het Daniël den Hoed Huis in Rotterdam dat onderdak biedt aan kankerpatiënten en hun familieleden.