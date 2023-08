‘Dappere’ vrouw gooit afval terug in auto van vervuilers bij McDonalds: ‘We zien dit helaas al jaren’

Er zat veel Twents tussen het gaddergood

Onmiddellijk toen ik terug was van ontzettend lang druk bezig zijn met buitengaats donders heanig an doen wilde ik natuurlijk lezen wat mijn collega’s hier zoal aan gaddergood bij elkaar hadden geschreven. Ik kwam in een valbeweging van bewondering terecht, want de eigenheimers hadden de lakmoesproef glansrijk doorstaan.