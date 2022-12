De babywinkel van twee Oldenzaalse zusjes ontstond ‘uit nood’ in Curaçao

Boudewijn Elhorst (27) van Wine & Bite in Oldenzaal onthult ‘onderne­mers­ge­heim’

OLDENZAAL - Als jochie bracht hij vakanties met zijn ouders door in wijnhuizen, om jaren later de jongste vinoloog van het land te worden. Nu is Boudewijn Elhorst (27) uit Oldenzaal samen met zijn drielingbroers eigenaar van wijn- en tapasbar Wine & Bite. Ook bestiert hij (letterlijk een deurtje verder) wijnhandel Elhorst Wijnen. Op De Klapstoel vertelt de fijnproever over het ondernemerschap, zijn grootste leermeester en Oldenzaal. ‘Ik zou niet permanent in de Randstad kunnen wonen.’

26 november