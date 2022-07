De humor is nog niet verdwenen uit de raadzaal van Oldenzaal en opvolger gezocht voor klimaatburgemeester Harry Snijders

Humor in de raad

Het was een lange zit, de raadsvergadering maandag waarin de Kadernota 2023 werd vastgesteld. Omdat er over bloedserieuze zaken en grote bedragen werd gesproken is de toon van dat debat meestal serieus en een tikkeltje saai. Maar gelukkig is de humor nog niet weg uit de raadzaal. VVD-voorman Edgar Visscher bijvoorbeeld zit nooit verlegen om een bijdehante opmerking. Rutger Bouwman kan daar nu ook over meepraten.