De Nieuwe Post biedt diverse zorg, appartementen, commerciële ruimtes en een huiskamer voor Oldenzaal

Voor de herontwikkeling ging de gemeente vier jaar geleden in zee met de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). Over de vraag wat er moest komen en hoe dat eruit moest zien werd binnenskamers lang gesproken. Belangrijke knelpunten waren de hoogte van de nieuwe bebouwing en het aantal parkeerplaatsen. Uiteindelijk werd overeenstemming bereikt over een nota van uitgangspunten, waarin de ambities voor deze prominente plek in het centrum zijn vastgelegd. „Het was een zoektocht van beide kanten”, zegt wethouder Rob Christenhusz, „maar we willen samen voor gaan.”