De passie van Rutger Bouwman voor Solidair Oldenzaal en de mooie dingen in het leven

Precies 1549 stemmen behaalde nieuwkomer Solidair Oldenzaal (SO) vorige maand bij de raadsverkiezingen. Genoeg voor twee zetels, vijftien stemmen te weinig voor nog een derde zetel. „Jammer maar helaas”, stelt Bouwman (31) nuchter vast. Een verzoek tot hertelling kwam nooit in hem op. „Ik heb het proces-verbaal wel bekeken, maar ik heb vertrouwen in het proces”, benadrukt de kopman van SO, in het dagelijks leven werkzaam als zelfstandig adviseur ruimtelijke ordening.

„Ik ben een geboren en getogen Oldenzaler. Opgegroeid in De Thij in een gezin met drie kinderen. Naast een oudere zus heb ik nog een twee-eiige tweelingbroer die vijf minuten ouder is. Ik ben dus de jongste thuis. Mijn vader is afgestudeerd als sociaal geograaf maar was werkzaam als ruimtelijk economisch adviseur, mijn moeder was leerkracht op een basisschool. Na een lang ziekbed is mijn vader twee jaar geleden overleden; alzheimer en kanker is een zware combinatie. Ik ben mantelzorger voor hem geweest. Het was zwaar, maar ik heb ’t met liefde gedaan.”