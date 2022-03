De tijd van voor de bühne is voorbij, Solidair Oldenzaal moet aan de bak en flink ook

Want met een schuin oog keken de andere partijen bevreesd naar de groep uitbundige concurrenten. Een joel, een kreet, armen strijdvaardig in de lucht wanneer er uitslagen op het grote scherm verschenen. Hun aanwezigheid leidde tot een ongemakkelijk gevoel bij de andere partijen. Want hoever kan ‘Solidair’, dat als nieuwkomer twee zetels bemachtigde, het schoppen?