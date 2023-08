De verslaving van expediteur en sportman Jan Rødel uit Twente: fysiek altijd tot het gaatje gaan

Dat de eigenaar van twee transportbedrijven op zijn zachtst gezegd nogal sportminded is, dat valt moeilijk over het hoofd te zien in het pand van Eurosped Top in Transport direct aan de A1 in Oldenzaal. In het kantoortje van Jan Rødel (60) hangt het kampioensshirt van zijn grote voetballiefde Feyenoord. En in de ruimte waar een tafeltennistafel staat hangen shirts van Dusan Tadic (‘als Tukker’), oud-Ajacied Tom de Mul, wielrenner Sven Nys, een gesigneerd Heraclestenue en, misschien nog wel het meest indrukwekkend, een shirt van voormalig NBA-crack Rik Smits.