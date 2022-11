Deuren van zaal Kothman blijven nog even op slot, FC Berghuizen viert jubileumfeestje nu buiten de wijk

Hij is er bepaald niet blij mee. Maar Herman Kemna heeft de afgelopen weken gemerkt dat het heropenen van een horecabedrijf dat al jaren niet meer in bedrijf is echt geen formaliteit is. Nadat hij dit voorjaar eigenaar werd van zaal Kothman kondigde Kemna vol enthousiasme aan, dat hij daar samen met horeca-ondernemers Bas de Leeuw en Frans Bult weer een bruisend bedrijf van wil maken. Bruiloften, carnaval en feesten voor de jeugd, het gaat allemaal weer terugkeren in zaal Kothman.