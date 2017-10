Deze 5 verhalen uit de regio raakten inwoners van Twente massaal

ENSCHEDE - Eens in de zoveel tijd hoor of lees je nieuws dat je raakt. Het gebeurt niet vaak dat die verhalen elkaar in rap tempo opvolgen. Afgelopen week was daarop een uitzondering. Deze vijf menselijke verhalen uit deze regio las u massaal op Tubantia.nl.

1. Hoe Ben uit Nijverdal nog kan leven zonder zijn zoon

Volledig scherm Ben Middelkamp met de foto als herinnering aan zijn zoon Koen Middelkamp (31), die in augustus zelfmoord heeft gepleegd. © Lenneke Lingmont Fotografie

Zijn zoon Koen (31) pleegde in augustus zelfmoord. Een mokerslag voor Ben Middelkamp en zijn vrouw Ria uit Nijverdal.

"Om een uur of drie werden we in de auto gebeld door de schoonmaakster, die vermoedde dat het niet zo goed ging met Koen. Ze vertelde dat ze een afscheidsbrief had zien staan. Ongerust hebben we Koen direct gebeld. Hij nam op, vertelde dat hij zich ziek voelde en nam afscheid: 'Ik hou van jullie, tot straks'." Toen zijn vrouw Ria nog een keer belde, nam Koen niet meer op.

Ben Middelkamp overleeft door het leven van zijn kind te blijven vieren. "Liefde gaat dwars door de dood heen."

2. Transgender Mees, voorheen Madelon

Volledig scherm Mees Busscher. © Reinier van Willigen

Vrijdagochtend verscheen het artikel over Mees Busscher. Mees is transgender. Hij werd geboren als Madelon. Zijn verhaal is indrukwekkend en vooral openhartig. Over de verandering van zijn leven, van zijn lichaam en over de geestelijke gevolgen. Én natuurlijk over acceptatie en vooroordelen. "Mensen denken al snel: oh, je bent transgender, dus je hebt een heel zwaar leven. Maar dat is niet zo. Ik ben een puber. En ik wil mezelf zijn - dat mag toch?"

Geen rokje, maar een stoere spijkerbroek. Geen lange blonde haren, maar kortgeknipt. En: geen vrouwenstem maar het geluid van een man. Mees Busscher lacht, als teken dat hij goed in z'n vel zit. Dat was wel anders toen hij nog Madelon heette. Als Mees is hij bezig met zijn nieuwe leven: als man. "Ik ben gelukkig", zegt hij en zijn ogen stralen.

3. Ouders Onur (14) uit Enschede zijn boos

Volledig scherm Onur (14) pleegde zelfmoord nadat een naaktfoto van hem op internet werd gezet. © Familie Cücü

De 14-jarige Onur uit Enschede pleegde in februari zelfmoord, nadat drie leeftijdsgenoten een naaktfoto van hem op sociale media verspreidden.

Zijn ouders Hakan en Özlem Cücü hadden gezworen nooit de publiciteit te zoeken na de dood van hun zoon. Maar nu hebben ze het gevoel dat Onur geen recht wordt gedaan, omdat degenen die zijn naaktfoto hebben verspreid vrijuit gaan. Ze zijn boos.

Op basis van gesprekken met veel vrienden en klasgenoten van Onur hebben Hakan en Özlem Cücü een reconstructie gemaakt van de laatste twee dagen van zijn leven. Het maakt het alleen maar wranger.

4. Jack had de vuurwerkramp niet willen missen

Volledig scherm Jack Huygens bovenin het Balengebouw in Enschede, waar hij zeventien jaar geleden hachelijke momenten beleefde. © Carlo ter Ellen

Recent hield 112-fotograaf en nieuwsjager Jack Huygens (49) uit Hengelo het hoofd koel bij een brand in Hengelo. Zo dicht op het nieuws zat hij ook bij de vuurwerkramp. "We hadden destijds de keuze al gemaakt er een einde aan te maken."

Hij overleefde de ramp. En zegt nu zelfs dat hij de ramp niet had willen missen, want die heeft hem ook veel gebracht.

5. De familie Zomer moet het huis uit

Volledig scherm Judith Zomer voor het huis, rechts ( gele steen) het tweede gedeelte van de woning. © Frank Uijlenbroek

Tot slot een verhaal dat zich afspeelt net buiten Twente. Een oordeel van de Raad van State trof Judith Zomer (48) en haar gezin woensdag als een mokerslag. Binnen zes weken moet zij met haar man Richard en 21-jarige zoon hun huis aan de Geert Migchelsweg in Slagharen hebben verlaten.